Москвичи нарушили самоизоляцию и карантин на 220 тысяч рублей

Штрафов на 220 тысяч рублей получили москвичи за последние три дня. Наказание последовало за нарушение правил карантина и самоизоляции.

Как сообщает оперативный штаб, всего на нарушениях попалось 55 человек, 25 из них имеют подтвержденный диагноз "коронавирус". Инфицированные находились на домашнем лечении и предварительно подписали согласие неукоснительно соблюдать меры безопасности и оставаться дома до полного выздоровления.

Все, кто попался на нарушениях, отправлены на принудительный карантин. Их доставили в обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Москве на домашнем лечении от коронавируса находится около семи тысяч человек. У всех болезнь протекает в легкой форме. Регулярно проводятся онлайн-консультации врачей, а при ухудшении состояния больным немедленно госпитализируют. По данным оперативного штаба, домашнее лечение успешно прошли 500 человек. Ранее их тесты на коронавирус были положительными, а по окончании лечения — отрицательными.

Также сейчас в Москве действуют электронные пропуска. Без них нельзя будет ездить на личном и общественном транспорте с 15 апреля.