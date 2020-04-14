Около 7 тысяч москвичей лечатся от коронавируса дома

500 человек, проходивших лечение дома, полностью победили коронавирус. Всего в Москве домашнее лечение проходят около семи тысяч пациентов.

Как сообщает оперативный штаб, лечиться на дому могут те, у кого заболевание протекает в легкой форме.

"В Москве уже на протяжении трех недель действует регламент, по которому пациенты с легкой формой заболевания могут проходить лечение от коронавируса на дому. Сейчас под медицинским наблюдением находится 7 тыс. таких пациентов. За все время в процессе лечения на дому полностью выздоровели уже около 500 человек. При этом число случаев ухудшения состояния пациентов, лечащихся дома, минимально. Если такое все же происходит, пациенты обязательно госпитализируются. На сегодняшний день было госпитализировано не более 4% пациентов. Такая статистика говорит об эффективности алгоритма и верности принятого нами решения", — пояснила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Выбирая домашнее лечение, инфицированный и его родственники подписывают согласие оставаться дома и строго соблюдать режим карантина. Врачи находятся на постоянном контакте, консультации проводят онлайн.

Напомним, что в Москве за минувшие сутки выявлено 1489 новых случаев заражения коронавирусом.