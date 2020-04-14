Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Республика Коми и Нижегородская область стали антилидерами по числу новых заражений коронавирусом. В этих регионах за сутки зафиксирован наибольший прирост больных.
Новые случаи зарегистрированы в 51 регионе страны. Больше всего новых пациентов появилось в московских больницах. В столице 1 489 человек получили диагноз "коронавирус". В Подмосковье положительные тесты получили 460 человек, в Санкт-Петербурге — 121 человек.
🔸Москва — 1489
🔸Московская область — 460
🔸Санкт-Петербург — 121
🔸Республика Коми — 97
🔸Нижегородская область — 68
🔸Тамбовская область — 35
🔸Ленинградская область — 35
🔸Смоленская область — 34
🔸Рязанская область — 27
🔸Пермский край — 27
🔸Республика Татарстан — 23
🔸Республика Башкортостан — 22
🔸Красноярский край — 21
🔸Ростовская область — 20
🔸Республика Северная Осетия — 18
🔸Владимирская область — 16
🔸Республика Дагестан — 16
🔸Калужская область — 15
🔸Чеченская Республика — 15
🔸Ханты-Мансийский АО — 15
🔸Тюменская область — 14
🔸Республика Мордовия — 13
🔸Республика Марий Эл — 11
🔸Самарская область — 11
🔸Белгородская область — 10
🔸Ивановская область — 10
🔸Ставропольский край — 9
🔸Республика Бурятия — 9
🔸Воронежская область — 8
🔸Оренбургская область — 8
🔸Свердловская область — 8
🔸Республика Хакасия — 8
🔸Орловская область — 7
🔸Вологодская область — 7
🔸Республика Адыгея — 7
🔸Томская область — 7
🔸Удмуртская Республика — 6
🔸Липецкая область — 5
🔸Калининградская область — 5
🔸Краснодарский край — 5
🔸Саратовская область — 5
🔸Челябинская область — 5
🔸Алтайский край — 5
🔸Иркутская область — 4
🔸Приморский край — 4
🔸Карачаево-Черкесская Республика — 3
🔸Волгоградская область — 2
🔸Архангельская область — 1
🔸Республика Саха (Якутия) — 1
🔸Магаданская область — 1
🔸г. Севастополь — 1
Всего за сутки в России выявлено 2 774 новых случая заражения коронавирусом. С начала эпидемии общее число заражений достигло 21 102 случая. Жертвами болезни стали 170 пациентов, из них за сутки — 22 человека.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.