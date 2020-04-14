Жители 51 региона России за сутки заболели коронавирусом

Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Республика Коми и Нижегородская область стали антилидерами по числу новых заражений коронавирусом. В этих регионах за сутки зафиксирован наибольший прирост больных.

Новые случаи зарегистрированы в 51 регионе страны. Больше всего новых пациентов появилось в московских больницах. В столице 1 489 человек получили диагноз "коронавирус". В Подмосковье положительные тесты получили 460 человек, в Санкт-Петербурге — 121 человек.

🔸Москва — 1489

🔸Московская область — 460

🔸Санкт-Петербург — 121

🔸Республика Коми — 97

🔸Нижегородская область — 68

🔸Тамбовская область — 35

🔸Ленинградская область — 35

🔸Смоленская область — 34

🔸Рязанская область — 27

🔸Пермский край — 27

🔸Республика Татарстан — 23

🔸Республика Башкортостан — 22

🔸Красноярский край — 21

🔸Ростовская область — 20

🔸Республика Северная Осетия — 18

🔸Владимирская область — 16

🔸Республика Дагестан — 16

🔸Калужская область — 15

🔸Чеченская Республика — 15

🔸Ханты-Мансийский АО — 15

🔸Тюменская область — 14

🔸Республика Мордовия — 13

🔸Республика Марий Эл — 11

🔸Самарская область — 11

🔸Белгородская область — 10

🔸Ивановская область — 10

🔸Ставропольский край — 9

🔸Республика Бурятия — 9

🔸Воронежская область — 8

🔸Оренбургская область — 8

🔸Свердловская область — 8

🔸Республика Хакасия — 8

🔸Орловская область — 7

🔸Вологодская область — 7

🔸Республика Адыгея — 7

🔸Томская область — 7

🔸Удмуртская Республика — 6

🔸Липецкая область — 5

🔸Калининградская область — 5

🔸Краснодарский край — 5

🔸Саратовская область — 5

🔸Челябинская область — 5

🔸Алтайский край — 5

🔸Иркутская область — 4

🔸Приморский край — 4

🔸Карачаево-Черкесская Республика — 3

🔸Волгоградская область — 2

🔸Архангельская область — 1

🔸Республика Саха (Якутия) — 1

🔸Магаданская область — 1

🔸г. Севастополь — 1

Всего за сутки в России выявлено 2 774 новых случая заражения коронавирусом. С начала эпидемии общее число заражений достигло 21 102 случая. Жертвами болезни стали 170 пациентов, из них за сутки — 22 человека.