2774 человека за сутки в России заболели коронавирусом

2774 новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в России. Как сообщает оперативный штаб, данные приводятся за минувшие сутки.

За последние 24 часа от коронавируса скончались 22 человека. Полностью восстановить здоровье смогли 224 человека.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 21 102 случая инфицирования коронавирусом. Жертвами опасной болезни стали 170 человек. 1694 пациента победили заболевание.

По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, эпидемия спадет через год-полтора. К этому времени ожидается разработка вакцины, которая уже пройдет необходимые клинические испытания. Также отмечается, что коронавирус в 10 раз смертоноснее, чем свиной грипп.

Российские врачи предупреждают: проще всего подхватить заразу в аптеке. В маленьких помещениях чаще всего собираются нездоровые люди. Поэтому отправляться за лекарствами следует исключительно в маске и перчатках, а также соблюдать социальную дистанцию, даже если ждать очередь придется на улице. При выходе из аптеки нужно обработать руки антисептиком.