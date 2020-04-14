ВОЗ: пандемия утихнет через год-полтора, когда появится вакцина

Новый коронавирус в 10 раз смертоноснее, чем свиной грипп, который вызвал глобальную пандемию в 2009 году.

Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения, подчеркнув, что единственный способ полного прекращения передачи COVID-2019 — вакцинация всего населения планеты.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил на виртуальном брифинге из Женевы, что организация постоянно мониторит ситуацию с распространением коронавируса, который в настоящее время убил почти 120 тысяч человек и заразил более 2 млн.

"Мы знаем, что COVID-19 распространяется очень быстро, и мы знаем, что это смертельно, в 10 раз смертоноснее, чем пандемия гриппа 2009 года", — сказал он.

Меры сдерживания — не панацея

Более половины населения планеты в настоящее время остается дома в рамках усилий по сдерживанию распространения вируса, но Гебрейесус предупредил:

"COVID-19 быстро ускорился, но он замедляется гораздо медленнее."

Победа наступит через год-полтора

Как следует из распространенного заявления, в ВОЗ уверены, что