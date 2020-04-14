Новый коронавирус в 10 раз смертоноснее, чем свиной грипп, который вызвал глобальную пандемию в 2009 году.
Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения, подчеркнув, что единственный способ полного прекращения передачи COVID-2019 — вакцинация всего населения планеты.
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил на виртуальном брифинге из Женевы, что организация постоянно мониторит ситуацию с распространением коронавируса, который в настоящее время убил почти 120 тысяч человек и заразил более 2 млн.
"Мы знаем, что COVID-19 распространяется очень быстро, и мы знаем, что это смертельно, в 10 раз смертоноснее, чем пандемия гриппа 2009 года", — сказал он.
Более половины населения планеты в настоящее время остается дома в рамках усилий по сдерживанию распространения вируса, но Гебрейесус предупредил:
"COVID-19 быстро ускорился, но он замедляется гораздо медленнее."
Как следует из распространенного заявления, в ВОЗ уверены, что
"в конечном итоге для полного прекращения передачи инфекции потребуются разработка и внедрение безопасной и эффективной вакцины. Такая вакцина должна появиться по крайней мере через 12-18 месяцев".
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.