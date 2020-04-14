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Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

Где проще всего подцепить коронавирус и как себя обезопасить

Здоровье

Пандемия коронавируса диктует свои правила повседневной жизни. Лучший способ не заразиться - соблюдение режима самоизоляции.

Но, поскольку полностью разорвать контакты с внешним миром - нереально, надо быть внимательнее и соблюдать рекомендации специалистов.

Где сегодня наиболее высок риск "подцепить коронавирус" и как защитить себя, рассказал Владимир Зайцев, врач, кмн.

"В некоторых общественных местах концентрация вируса в разы выше, чем в других. В первую очередь это,конечно же, аптеки. Туда в основном ходят нездоровые люди. Они консультируются с фармацевтами, поэтому получается очередь. А в небольшом помещении - обычно аптеки располагаются на малом количестве квадратных метров - соблюдать дистанцию практически невозможно. Идеальная среда для вируса", - говорит врач.

По его словам, обезопасить себя несложно - надо приходить в аптеки в масках, обработав нос противовирусной мазью. И,конечно, входя и выходя из аптеки следует обработать руки антисептиком.

 На втором месте по риску заражения - магазины.

"Маска, список необходимого, предпочтение расфасованным продуктам снизят риск инфицирования. Желательно, чтобы в магазин ходил один член семьи. Пусть это будет мужчина - он больше принести за один раз может".

Далее следуют автозаправки, выгул собак и вынос мусора.

 

Темы коронавирус опасные места владимир зайцев
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