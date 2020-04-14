Пандемия коронавируса диктует свои правила повседневной жизни. Лучший способ не заразиться - соблюдение режима самоизоляции.
Но, поскольку полностью разорвать контакты с внешним миром - нереально, надо быть внимательнее и соблюдать рекомендации специалистов.
Где сегодня наиболее высок риск "подцепить коронавирус" и как защитить себя, рассказал Владимир Зайцев, врач, кмн.
"В некоторых общественных местах концентрация вируса в разы выше, чем в других. В первую очередь это,конечно же, аптеки. Туда в основном ходят нездоровые люди. Они консультируются с фармацевтами, поэтому получается очередь. А в небольшом помещении - обычно аптеки располагаются на малом количестве квадратных метров - соблюдать дистанцию практически невозможно. Идеальная среда для вируса", - говорит врач.
По его словам, обезопасить себя несложно - надо приходить в аптеки в масках, обработав нос противовирусной мазью. И,конечно, входя и выходя из аптеки следует обработать руки антисептиком.
На втором месте по риску заражения - магазины.
"Маска, список необходимого, предпочтение расфасованным продуктам снизят риск инфицирования. Желательно, чтобы в магазин ходил один член семьи. Пусть это будет мужчина - он больше принести за один раз может".
Далее следуют автозаправки, выгул собак и вынос мусора.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.