Больше трех миллионов цифровых пропусков оформили москвичи

Москвичей просят не оформлять электронные пропуска "на всякий случай". На сегодняшний день оформлено 3,2 миллиона цифровых пропусков.

Они необходимы тем, кто намерен покинуть свои квартиры по уважительной причине и воспользоваться личным или общественным транспортом.

"Мы убедительно просим горожан не оформлять пропуска "просто так", для галочки. В период распространения коронавируса важно следовать рекомендациям врачей и по возможности оставаться дома, соблюдая правила самоизоляции. Пропуска выдаются по заявительному принципу, однако все сведения в дальнейшем проверяются, особенно данные о работодателях. В случае если какие-либо данные будут введены некорректно или окажутся недостоверными, пропуск будет аннулирован, а граждане, указавшие недостоверную информацию, будут привлечены к административной ответственности", — пояснил руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

По его словам, по результатам первичных проверок около 900 тысяч пропусков будут аннулированы. При их оформлении указаны некорректные данные.

Проверки начнутся 15 апреля. Цифровые пропуска начнут действовать также со среды. Документ будет действительным только при наличии паспорта.

Оформить цифровой пропуск можно онлайн на портале nedoma.mos.ru, по телефону +7 (495) 777-77-77 или с помощью СМС на номер 7377.

Ранее "Правда.Ру" писала, что большинство москвичей, которые оформляют цифровые пропуска, оформляют их для того, чтобы ездить на работу.