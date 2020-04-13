Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

В Москве выдали 1,8 млн цифровых пропусков

Наука » Технологии

В Москве уже выдали 1,8 млн цифровых пропусков, которые жители столицы должны получать для передвижения по городу на личном или общественном транспорте. 

"Сегодня мы столкнулись с большим количеством кибератак, число которых сопоставимо с числом атак за последние шесть месяцев. Это привело к тому, что у некоторых горожан возникли технические сложности с получением заявки", — сообщили в Департаменте информационных технологий.

Но, несмотря на возникшие проблемы, уже более 1,8 млн москвичей смогли оформить пропуска. 

Около 90% пропусков оформляются для того, чтобы совершать поездки на работу. В настоящее время получение цифровых пропусков носит заявительный характер, но в перспективе информация будет проверяться. Если окажется, что человек указал неверные сведения, то его пропуск будет аннулирован.

Стоит напомнить, что с 15 апреля у жителей столицы будут проверять цифровые пропуска. Цифровой пропуск можно оформить на портале mos.ru, по телефону +7 (495) 777-77-77, а также с помощью sms на номер 7377.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что  медработники могут бесплатно парковать автомобили в центре Москвы.

Темы москва эдуард лысенко цифровые пропуска информационные технологии
Новости Все >
Балкон жилого дома в Чите вспыхнул от петарды
Доктор Мясников: пик заболеваемости COVID-19 наступит в конце апреля
Лингвисты: музыка помогает детям осваивать речь
В Москве выдали 1,8 млн цифровых пропусков
Глава ВОЗ заявил о важности постепенной отмены ограничительных мер
Вице-премьеру Удмуртии угрожают владельцы парикмахерских
Голикова назвала пользу мирового опыта в борьбе с коронавирусом
За сутки в Подмосковье выявили 27 детей с COVID-19
Виктория Боня раскритиковала свой внешний вид в 35 лет
Медработники могут бесплатно парковать автомобили в центре Москвы
Последние материалы
Лингвисты: музыка помогает детям осваивать речь
В Москве выдали 1,8 млн цифровых пропусков
Глава ВОЗ заявил о важности постепенной отмены ограничительных мер
Вице-премьеру Удмуртии угрожают владельцы парикмахерских
Голикова назвала пользу мирового опыта в борьбе с коронавирусом
За сутки в Подмосковье выявили 27 детей с COVID-19
Противоречивая антиCOVID-агитация путает граждан
Виктория Боня раскритиковала свой внешний вид в 35 лет
Медработники могут бесплатно парковать автомобили в центре Москвы
Amazon наймет еще 75 тысяч сотрудников
Популярное
Новости медицины
Мясников пояснил, почему умирают пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ

Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.

Мясников пояснил, почему умирают пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ
Эксперты: коронавирус в Белоруссии - национальная катастрофа
Политика. Новости и аналитика
Эксперты: коронавирус в Белоруссии - национальная катастрофа
Новости медицины
Врач рассказал о "русском чуде" во время пандемии
Здоровье
Стоит ли разогревать пищу в микроволновке? - комментарий эксперта
Василий Амирджанов Противоречивая антиCOVID-агитация путает граждан Василий Амирджанов Игорь Буккер Астероид и черная дыра привлекли внимание землян Игорь Буккер Любовь Степушова Домыслы о катастрофе под Смоленском Польше больше не нужны Любовь Степушова
Комментарии
Собчак и Канделаки вступили в перепалку из-за фото
Василий Колташов: обнулением недовольна оппозиция, народу важно другое
Коронавирус Covid-19: случайность или биооружие?
Эпидемиолог рассказал о "политических играх" вокруг коронавируса
Василий Колташов: обнулением недовольна оппозиция, народу важно другое
Василий Колташов: обнулением недовольна оппозиция, народу важно другое
В России создадут единый центр закупок для борьбы с COVID-19
Экс-министр экономики РФ раскритиковал новую сделку ОПЕК+
Кудрин спрогнозировал рост безработицы в России
Кудрин призвал выделить деньги на поддержку бизнеса
Василий Колташов: обнулением недовольна оппозиция, народу важно другое
Путин высказался о введении пропусков в Москве и области
Сотрудницу мэрии Кисловодска обвиняют в мошенничестве
ФАС проверит рост цен на чеснок, лимоны и имбирь
России подписан приговор на вымирание
Почему "сделку века" по нефти называют провалом России
Лукашенко: никто от коронавируса в нашей стране не умрет
Сбербанк разработал уникальный онлайн-тест на COVID-19
Путин высказался о введении пропусков в Москве и области
Василий Колташов: обнулением недовольна оппозиция, народу важно другое
Почему "сделку века" по нефти называют провалом России
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ