В Москве выдали 1,8 млн цифровых пропусков

В Москве уже выдали 1,8 млн цифровых пропусков, которые жители столицы должны получать для передвижения по городу на личном или общественном транспорте.

"Сегодня мы столкнулись с большим количеством кибератак, число которых сопоставимо с числом атак за последние шесть месяцев. Это привело к тому, что у некоторых горожан возникли технические сложности с получением заявки", — сообщили в Департаменте информационных технологий.

Но, несмотря на возникшие проблемы, уже более 1,8 млн москвичей смогли оформить пропуска.

Около 90% пропусков оформляются для того, чтобы совершать поездки на работу. В настоящее время получение цифровых пропусков носит заявительный характер, но в перспективе информация будет проверяться. Если окажется, что человек указал неверные сведения, то его пропуск будет аннулирован.

Стоит напомнить, что с 15 апреля у жителей столицы будут проверять цифровые пропуска. Цифровой пропуск можно оформить на портале mos.ru, по телефону +7 (495) 777-77-77, а также с помощью sms на номер 7377.

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