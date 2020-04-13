Медработники могут бесплатно парковать автомобили в центре Москвы

С 13 апреля в Москве парковка для врачей и медработников, которые работают с пациентами с коронавирусом, стала бесплатной. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она сообщила, что сейчас на медработников ложится очень большая нагрузка, поэтому власти стараются сделать все, чтобы облегчить их труд и сделать работу медиков максимально безопасной.

"В качестве одной из мер поддержки с 13 апреля парковку для медработников коронавирусных стационаров сделали бесплатной", — сообщила Анастасия Ракова.

В Департамент транспорта уже переданы списки медработников, которые будут иметь право на бесплатную парковку. Дополнительно медработникам ничего делать не нужно.

Если у медработников будут возникать какие-либо вопросы, связанные с парковкой, то они могут позвонить на горячую линию Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-72-95.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что врачам предоставили бесплатное проживание в столичных отелях.