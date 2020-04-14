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Источник Правда.Ру

Лавров: выездные визы для россиян не планируются

Россия

Российские власти не планируют вводить выездные визы. Когда страны откроют границы, россияне смогут свободно покинуть пределы родины.

Об этом сообщил сегодня министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Выездных виз точно никто не планирует вводить, и я не могу себе представить ситуацию, когда такая идея будет в фактическом плане обсуждаться", — пояснил глава российского МИДа журналистам.

Ранее сообщалось, что Белоруссия упростила визовый режим с Евросоюзом. Соответствующее соглашение пописал президент Александр Лукашенко. Согласно документу, пописанному со стороны Евросоюза еще 8 января, визы для белорусов, намеревающихся отправиться в страны Европы, будут дешевле. Раньше их стоимость составляла 60 евро, сейчас — 35 евро. Кроме того, гражданам Белоруссии позволено находиться на территории Евросоюза в течение 180 дней.

А вот российские власти позволили иностранцам остаться в России. Все действующие визы продлены на три месяца. Решение принято 31 марта, автоматическое продление виз действует 90 суток.

Темы сергей лавров. виза
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