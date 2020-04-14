Лукашенко упростил визовый режим с Евросоюзом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал соглашение об упрощении визового режима с Евросоюзом. Документ был опубликован на национальном правовом интернет-портале.

"Ратифицировать соглашение между Белоруссией и Европейским союзом об упрощении выдачи виз, подписанное в Брюсселе 8 января 2020 года", — сказано в тексте соглашения.

Договоренность снизит получение визы для жителей Белоруссии с 60 до 35 евро, а также позволит им пребывать в странах ЕС до 180 дней.