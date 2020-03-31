Иностранцам разрешили остаться в России на три месяца

Иностранные граждане, находящиеся в России на основании виз, могут не покидать страну. Им автоматически продлят срок действия виз на 90 суток.

Такое решение приняли в МВД.

"Иностранным гражданам, прибывшим в Россию на основании виз, будет продлён срок их действия до 90 дней, независимо от цели въезда в Россию", — сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", иностранцам необходимо обратиться в ближайший орган МВД и написать заявление в произвольной форме.