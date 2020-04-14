Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

Более тысячи москвичей победили коронавирус

Россия » Центр » Москва

179 человек были выписаны за минувшие сутки из столичных больниц. Все они ранее имели положительные результаты тестов на коронавирус.

Как сообщает оперативный штаб, сейчас все эти пациенты полностью здоровы.

"За прошедшие сутки из московских больниц были выписаны ещё 179 человек. Те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации. В последние несколько дней в Москве окончательно выписывают более 100 человек ежедневно, это очень хорошая динамика и мы надеемся, что она продолжится и дальше. Всего количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции в Москве, увеличилось до 1016 человек", — рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Напомним, что всего в России сейчас зарегистрировано 21 102 случая заражения коронавирусом. Из них за последние сутки — 2 774. С начала эпидемии в стране от вируса скончались 170 человек, 22 из них — за минувшие сутки. Полностью справиться с болезнью удалось 1 694 пациентам.

Темы россия москва коронавирус анастасия ракова
Новости Все >
Эксперт напомнил о необходимости занятий спортом на самоизоляции
Емельяненко показал красотку, которая вызвала его на бой
Врач рассказал, как правильно мыть руки при пандемии коронавируса
В РПЦ дали советы по благословлению куличей на Пасху дома
В Москве от коронавирусной инфекции вылечились уже 1 016 человек
У руководителя проекта “Омбудсмен полиции” проводят обыски
В РПЦ рассказали, как освятить куличи дома
"Тур де Франс" будет перенесен после решения Макрона
Российские военные продезинфицировали еще семь больниц в Сербии
Более тысячи москвичей победили коронавирус
Последние материалы
У руководителя проекта “Омбудсмен полиции” проводят обыски
В РПЦ рассказали, как освятить куличи дома
"Тур де Франс" будет перенесен после решения Макрона
Российские военные продезинфицировали еще семь больниц в Сербии
Более тысячи москвичей победили коронавирус
Нанотехнологии шагнули в медицину
Медики назвали лучший природный антисептик
Навка рассказала, как встречает Пескова с работы
На химзаводе в Тверской области произошла утечка брома
Жители 51 региона России за сутки заболели коронавирусом
Популярное
Новости медицины
Мясников пояснил, почему умирают пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ

Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.

Мясников пояснил, почему умирают пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ
Врач рассказал о "русском чуде" во время пандемии
Новости медицины
Врач рассказал о "русском чуде" во время пандемии
Здоровье
Стоит ли разогревать пищу в микроволновке? - комментарий эксперта
Новости Белоруссии
Лукашенко жестко раскритиковал инфицированных коронавирусом
Василий Амирджанов Противоречивая антиCOVID-агитация путает граждан Василий Амирджанов Игорь Буккер Астероид и черная дыра привлекли внимание землян Игорь Буккер Любовь Степушова Домыслы о катастрофе под Смоленском Польше больше не нужны Любовь Степушова
Комментарии
Лукашенко упростил визовый режим с Евросоюзом
Китай обвиняет Россию в импортировании коронавируса
Врач рассказал о "русском чуде" во время пандемии
Мировая пандемия коронавируса преодолела отметку в 2 миллиона заражений
Врач рассказал о "русском чуде" во время пандемии
В России особый сценарий распространения коронавируса - эксперт ВШЭ
Почему "сделку века" по нефти называют провалом России
Что общество не заметило в поправках
Мировая пандемия коронавируса преодолела отметку в 2 миллиона заражений
Китай обвиняет Россию в импортировании коронавируса
Китай обвиняет Россию в импортировании коронавируса
Китай обвиняет Россию в импортировании коронавируса
Китай обвиняет Россию в импортировании коронавируса
Почему такая паника вокруг коронавируса
Украина нашла нового "антикризисного менеджера"
Украина нашла нового "антикризисного менеджера"
Путин: ситуация с COVID-19 в РФ меняется не в лучшую сторону
Путин: ситуация с COVID-19 в РФ меняется не в лучшую сторону
Почему такая паника вокруг коронавируса
Василий Колташов: обнулением недовольна оппозиция, народу важно другое
Саратовским школьникам показали порно во время дистанционного урока
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ