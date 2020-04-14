Более тысячи москвичей победили коронавирус

179 человек были выписаны за минувшие сутки из столичных больниц. Все они ранее имели положительные результаты тестов на коронавирус.

Как сообщает оперативный штаб, сейчас все эти пациенты полностью здоровы.

"За прошедшие сутки из московских больниц были выписаны ещё 179 человек. Те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации. В последние несколько дней в Москве окончательно выписывают более 100 человек ежедневно, это очень хорошая динамика и мы надеемся, что она продолжится и дальше. Всего количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции в Москве, увеличилось до 1016 человек", — рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Напомним, что всего в России сейчас зарегистрировано 21 102 случая заражения коронавирусом. Из них за последние сутки — 2 774. С начала эпидемии в стране от вируса скончались 170 человек, 22 из них — за минувшие сутки. Полностью справиться с болезнью удалось 1 694 пациентам.