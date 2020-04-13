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Источник Правда.Ру

В Госдуме проходит повторная проверка на коронавирус

Россия

Депутаты Госдумы сдают тесты на коронавирус. Процедура проводится второй раз.

Это необходимо для обеспечения безопасности, так как на этой неделе запланированы пленарные заседания, предполагающие явку народных избранников.

"Депутаты Госдумы перед пленарным заседанием сдают тесты на коронавирус. Это не только контроль за собственным здоровьем, но и ответственность перед коллегами и окружающими. Депутаты продолжают свою работу, ездят в избирательные округа, так что эта мера необходима", — пояснила советник председателя нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова.

Первая проверка прошла в начале апреля. Тогда ни у одного из депутатов не было выявлено коронавируса. Результаты новых тестов будут готовы до пленарных заседаний, которые намечены на 14 и 17 апреля. На них, в частности, народные избранники будут обсуждать законопроекты, связанные с поддержкой бизнеса и россиян.

Напомним, что за последние сутки в России выявлено 2 558 новых случаев заражения коронавирусом. Инфицированные зарегистрированы в 62 регионах страны. Наибольшее число заболевших — в Москве. В столице диагноз "коронавирус" за сутки поставлен 1 355 пациентам.

Темы тест госдума депутат коронавирус пленарное заседание
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В Госдуме проходит повторная проверка на коронавирус
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