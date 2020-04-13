Больше 11,5 тысяч москвичей больны коронавирусом

11 513 случаев коронавируса выявлено в Москве. Из них за сутки — 1 355.

Как сообщает оперативный штаб, больше половины новых случаев диагностировано у москвичей до 45 лет. Так, среди пациентов в возрасте от 18 до 45 лет зарегистрировано 45,5%. Дети составляют еще 5,5%.

А вот пациенты в возрасте от 46 до 65 лет — 34%, от 66 до 80 лет — 10%. Новых пациентов старше 80 лет — 5%.

Как отмечают эксперты, ежедневно число новых пациентов растет. Это связано с тем, что многие нарушают режим самоизоляции. До 1 мая жители столицы обязаны находиться дома. Выходить на улицу разрешено лишь за продуктами, в аптеку и на работу.

Для передвижения по городу как на личном, так и на общественном транспорте требуется пропуск. Его можно оформить на сайте nedoma. mos.ru, по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив смс на номер 7377. На сегодняшнее утро мэрия выдала 697 899 пропусков. Они действительны только при предъявлении паспорта.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что от коронавируса полностью излечились 150 москвичей за сутки. Всего со страшной болезнью в столице справились 837 пациентов.