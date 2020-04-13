2 558 россиян получили положительные тесты на коронавирус. Таковы данные за минувшие сутки.
Как сообщают в оперативном штабе, новые случаи коронавируса выявлены в 62 регионах страны. За 24 часа жертвами опасного заболевания стали 18 человек. Полностью победить заболевание смогли 179 пациентов.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения коронавирусом. 148 человек скончались, 1470 — выздоровели.
В Новосибирске пациентов с симптомами ОРВИ стали считать потенциально инфицированными COVID-19. Местным жителям, у которых есть такие симптомы, просят немедленно обращаться к медикам. Но не отправляться в поликлинику самостоятельно, а вызвать врача на дом и ждать его приезда.
Кроме того, эксперты отмечают, что в России изменилась динамика распространения коронавируса. Последние недели оно шло по позитивной динамике. Но траектория распространения недуга изменилась в худшую сторону за последние дни.
Ранее сообщалось, что китайские ученые начали испытывать уже вторую вакцину от коронавируса. Компания-разработчик получила разрешение на проведение первичных и вторичных клинических испытаний.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.