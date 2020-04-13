Более 2,5 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России

2 558 россиян получили положительные тесты на коронавирус. Таковы данные за минувшие сутки.

Как сообщают в оперативном штабе, новые случаи коронавируса выявлены в 62 регионах страны. За 24 часа жертвами опасного заболевания стали 18 человек. Полностью победить заболевание смогли 179 пациентов.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения коронавирусом. 148 человек скончались, 1470 — выздоровели.

В Новосибирске пациентов с симптомами ОРВИ стали считать потенциально инфицированными COVID-19. Местным жителям, у которых есть такие симптомы, просят немедленно обращаться к медикам. Но не отправляться в поликлинику самостоятельно, а вызвать врача на дом и ждать его приезда.

Кроме того, эксперты отмечают, что в России изменилась динамика распространения коронавируса. Последние недели оно шло по позитивной динамике. Но траектория распространения недуга изменилась в худшую сторону за последние дни.

Ранее сообщалось, что китайские ученые начали испытывать уже вторую вакцину от коронавируса. Компания-разработчик получила разрешение на проведение первичных и вторичных клинических испытаний.