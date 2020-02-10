Министрам придется работать в раках существующего бюджета

Ревизию планов на 2020 год проведет правительство России. Такую задачу поставил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, министры и главы федеральных органов исполнительной власти не должны давать ложных обещаний.

"Я бы попросил вас донести до министров и до руководителей федеральных органов исполнительной власти следующую установку: необходимо работать в рамках существующего бюджета", — подчеркнул он на совещании с вице-премьерами.

Мишустин пояснил, что без крайней необходимости средства резервного фонда кабмина на увеличение бюджетов тех или иных проектов не будут выделяться. При этом важно понять, почему при реализации ряда проектов остаются неосвоенные средства.

Ранее в России был сформирован совет по стратегическому развитию и нацпроектам. Возглавил его президент Владимир Путин, а в состав вошли еще 37 человек.