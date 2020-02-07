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В России сформирован совет по стратегическому развитию и нацпроектам

Россия

38 человек вошли в совет по стратегическому планированию и нацпроектам. Окончательный состав утвердил президент Путин.

Соответствующий указ размещен на портале правовой информации. Список возглавляет глава РФ, также в нем председатель правительства Михаил Мишустин, бывший министр экономического развития Максим Орешкин, помощник президента, глава администрации президента Антон Вайно, заместители председателя правительства Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова и Юрий Борисов, первый вице-премьер Андрей Белоусов, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В президиум вошли 18 человек. Это Владимир Путин, Михаил Мишустин, Андрей Белоусов, Максим Орешкин, Дмитрий Некрасов и другие.

Напомним, что накануне Владимир Путин подписал указ о введение должности зампредседателя совбеза России. 

Темы россия нацпроекты владимир путин совет по стратегическому планированию и нацпроектам
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