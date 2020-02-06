Должность заместителя председателя Совета безопасности России официально утверждена. Документ о создании должности подписал президент Владимир Путин.
Напомним, что на эту должность назначен Дмитрий Медведев. После назначения законопроект о введении должности рассмотрела Госдума и Совет Федерации.
Федеральный закон о введении должности вступает в силу со дня его официального опубликования, говорится на портале правовой информации.
С поста председателя правительства Дмитрий Медведев ушел 15 января.
Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.