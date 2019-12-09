В Омской области обнаружили "кровавое озеро"

Активисты Общероссийского народного фронта обнаружили несанкционированный скотомогильник в Калачинском районе вблизи деревни Ковалево. Находкой сразу же заинтересовалось региональное Управление Россельхознадзора.

Совместно с прокуратурой ведомство организовало внеплановую проверку предприятия, которое, предположительно, имеет отношение к скотомогильнику. Специалистами Россельхознадзора было обнаружено целое озеро из крови животных. В Главном управлении ветеринарии Омской области сообщили, что на данный момент всех отходы убраны, а местность продизенфицирована.