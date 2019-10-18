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Источник Правда.Ру

В центре Москвы обнаружили клад из монет эпохи Петра I

Россия » Центр print

В Костянском переулке был найден клад из монет Петровского времени. Монеты находились в керамическом сосуде, который обнаружили на глубине 150 см.

Небольшой сосуд на протяжении нескольких столетий хранился на локальном участке позднесредневекового слоя.

Сосуд декорирован орнаментом и светло-коричневой поливой. Ученые изучили найденный артефакт и пришли к выводу, что это — чернильница западноевропейского производства.

Сообщается, что в сосуде находилось 98 монет номиналом одна копейка ручной чеканки из белого металла. Они были отчеканены в период с 1682 по 1712 гг. Вес клада - 24,25 грамма.

Большая часть монет не была в обращении.

Напомним, что летом этого года археологи обнаружили на этом участке Костянского переулка, клад золотых монет эпохи Николая II.

Фото: ru.wikipedia.org

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Темы клад петр i москва монеты прошлое история археология
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