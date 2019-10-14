В Дании обнаружили тысячи монет эпохи Средневековья

Археолог музея города Вайле Каспер Терп Хегсберг обнаружил в пригородном лесу клад, состоящий из тысячи серебряных и медных монет эпохи Средневековья. Это самое большое сокровище из всех, которые когда-либо находили в Дании, сообщает The History Blog.

Исследователи считают, что данная находка поможет лучше изучить историю торговли в этом районе. Клад обнаружили в той местности, где два года назад нашли несколько монет.

Монеты передали в музей города. Данный район археолог решил проверить с помощью металлоискателя. Ему сразу же удалось обнаружить первую монету, так как она находилась на небольшой глубине. Потом детектор стал сигналить, и Каспер нашел и другие монеты.

Фото: pravda.ru

Читайте также:

На Русском Севере спрятано множество кладов

В поисках запрятанных сокровищ: Клады на Руси появлялись от беззакония

В школьном пианино нашли клад на 640 тысяч долларов