500 ростовчан в субботу перестали быть обманутыми дольщиками

Проблема обманутых дольщиков является одной из важнейших общефедеральных задач, пожалуй, с середины 90-х годов, когда первой Госдумой был с огромным трудом принят закон об обманутых дольщиках. То затихая, то обостряясь до накала боевых действий, проблема остается головной болью не столько для строительной отрасти, сколько для федеральных и региональных властей.

Весной нынешнего года заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин на заседании Рабочей группы по защите прав участников долевого строительства сообщил о том, что на данный момент нет проблем с долгостроями и обманутыми дольщиками только в 17 регионах России. А для остальных 68 регионов эта проблема очень болезненна и актуальна. Лидерами по числу проблемных объектов названы Краснодарский край, Ростовская, Самарская, Челябинская и Омская области, а также республика Башкортостан.

Однако и в этой действительно тяжелой сфере есть место хорошим новостям. В Ростовской области реестр обманутых дольщиков за последнее время сократился почти на треть, заявил журналистам во время своей рабочей поездки в Шахты губернатор Василий Голубев. По его словам, сейчас эта проблема имеет хорошие перспективы окончательного решения.

— Продолжаем работать по всем нашим десяти территориям, муниципальным образованиям, в которых есть обманутые дольщики. Было зафиксировано 2,8 тысячи, сейчас на тысячу меньше. При таких темпах мы примерно в 2021 году будем выходить на завершение этой проблемы, — заявил губернатор.

Стало известно, что обманутым дольщикам Ростовской области в этом году будет выделено миллиард рублей на достройку домов. При этом за каждым недостроем закрепят ответственных лиц

А в эту субботу, 13 июля, ключи от новых квартир в микрорайоне "Красный Аксай" Ростова-на-Дону получили почти 500 человек, пострадавших от недобросовестных застройщиков и многие годы ожидавшие. Несколькими месяцами ранее в этом же микрорайоне были переданы квартиры 79 ростовчанам из числа обманутых дольщиков. Еще 195 квартир в экорайоне "Вересаево" горожане получат до конца этого года.

Губернатор Василий Голубев поздравил новоселов и побывал в квартирах, переданных теперь уже бывшим обманутым дольщикам.

Обращаясь к новым жителям ЖК "Красный Аксай", Василий Голубев сказал:

— Сегодня здесь, в этом микрорайоне, происходит доброе дело: 485 обманутых дольщиков получают ключи от новых квартир. Это новоселье, которое, к сожалению, оказалось задержанным по вине недобросовестных застройщиков. Правительству области приходится находить решение этого вопроса. И один из путей — действие нового закона Ростовской области, который дает возможность получать жилье в строящихся микрорайонах. С учетом той истории, которая сложилась, у дольщиков присутствовало определенное недоверие. Но когда они увидели отношение компании, взаимодействие властей города, региона и что все это в итоге реализовано в виде комфортной среды и квадратных метров, я уверен, что результат их впечатлил.

Это действительно так. Некоторые новоселы не могли сдержать слез радости.

Штепа Маргарита и Евгений рассказали, что они ждали квартиру — 5,5 лет и теперь не могут поверить своему счастью. "Район великолепный, очень хорошо, и школа и садик, даже окна вымыты, придраться не к чему. Сейчас ремонт сделаем и до конца этого года планируем въехать".

"Потрясающий комплекс, завораживающий вид на лес, есть садик, школа и все что нужно для жизни". "Сказать что мы рады — это ничего не сказать. Комплекс потрясающий".

Компания-застройщик предоставила пострадавшим участникам долевого строительства жилье в построенных многоквартирных домах в соответствии с гарантированными недавно принятым областным законом меры поддержки. За это инвестор получает компенсационный земельный участок в аренду без проведения торгов. В соответствии с соглашением инвестор гарантирует предоставить 720 квартир в домах, построенных в городе.

Василий Голубев обратил внимание на то, что в области ведется системная работа для решения проблемы обманутых, и только так можно навсегда решить застарелую проблему.

"У нас сегодня в десяти муниципальных образованиях области остается 1735 обманутых дольщиков. До конца года компания "ЮгСтройИнвест" передаст квартиры еще более 200 обманутым дольщикам. Наша задача — не только сокращать, но и ликвидировать проблемные объекты, в том числе путем предоставления квартир людям", — пояснил губернатор.