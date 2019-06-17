Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Цыгане покинули Чемодановку после массовой драки

Россия » Поволжье » Пенза print

Все цыганские семьи, проживавшие в Чемодановка, покинули село после массовой драки с местными жителями. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина. 


Дело об убийстве в селе Чемодановка передано в центральный аппарат СК / Новости от 15.06.2019 13:08

"В общей сложности в двух селах 90 пустых домов осталось", - передает ее слова агентство "Интерфакс". 

Она добавила, что уехали около 650 человек, однако людей из села принудительно никто не вывозил.

По словам главы администрации Бессоновского района Вячеслава Демичева, из пензенского села уехали несколько цыганских семей. За их домами присматривают наемные работники, которые ухаживают за домашними животными. Цыгане уехали до того момента, пока конфликт не разрешится.  

"Несколько цыганских семей самостоятельно покинули село. Никто их принудительно на автобусах не вывозил. Разъехались временно по соседним селам, районам. Порядка 40 домов остались в Чемодановке без хозяев", - сказал он. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, о драке в селе Владимиру Путину доложили, когда он был в Таджикистане. Высказывать предположения о том, в чем причины произошедшего, представитель Кремля не стал. Он отметил, что это дело правоохранительных органов.

Читайте также: Губернатор после событий в Чемодановке рассказал о ложной информации, проплаченной США

Современная Россия имеет форму Чемодановки

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы драка россия цыгане чемодановка
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости спорта
Работают ли креатиновые добавки?
Как заработать
Депутат Госдумы: радикальные предложения по "борьбе с бедностью" отторгают от власти
Достижения медицины
Бариатрическая эмболизация артерий против ожирения
Новости Все >
На Украине обратили внимание, что футболист сборной отдыхает в Москве
РСА: подажи электронных полисов ОСАГО продолжают расти
Таксист изнасиловал москвичку и пообещал ей свадьбу
Цыгане покинули Чемодановку после массовой драки
Миронов: антикоррупционные инициативы правительства - лишь "мелкие шажки" в верном направлении
Российский спринтер Вручинский отстранен за допинг на четыре года
Погиб подозреваемый во взятке бывший глава Свердловской железной дороги
Глава Дагестана, находясь в московской больнице, продолжает работать
Эксперты нашли рекордно маленькие квартиры в Москве под аренду﻿
Легендарный футболист Тотти ушел из "Ромы"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир. Новости мира
СМИ: Си Цзиньпин анонсировал создание "азиатского НАТО"

Си Цзиньпин призвал лидеров азиатских стран создать новую конструкцию безопасности в Азии, чтобы повысить обороноспособность региона.

СМИ: Си Цзиньпин анонсировал создание "азиатского НАТО"
Драмы науки: Смерть академика Легасова
Полезно знать
Драмы науки: Смерть академика Легасова
Православие
Страшное горе: как молиться за самоубийц?
Общество
Следователи обнародуют новую информацию о крушении MH17 в Донбассе 19 июня
Происшествия
"Проблема Чемодановки" расходится по России

"Чемодановка - вокзал - Москва", - кричали, наверное, сегодня на всепоселенском сходе, на который с испугу приехал аж целый губернатор Иван Белозерцев, полковник и целый член президиума Госсовета России

"Проблема Чемодановки" расходится по России
За Голунова без Голунова: как прошел митинг "За справедливость"
Общество
За Голунова без Голунова: как прошел митинг "За справедливость"
Экономика
Банк России может создать собственную криптовалюту - Набиуллина
Евросоюз
Депутаты Чехии предложили объявить 21 августа "Днем памяти жертв вторжения"
Политика. Новости и аналитика
Минюст готовит законопроект об изъятии у чиновников не только имущества, но и средств со счетов

Минюст разрабатывает законопроект, согласно которому у чиновников можно будет изымать деньги со счетов, легальность получения которых не будет подтверждена.

Минюст готовит законопроект об изъятии у чиновников не только имущества, но и средств со счетов
"Проблема Чемодановки" расходится по России
Происшествия
"Проблема Чемодановки" расходится по России
Шоу-бизнес
Певица Вика Цыганова может стать депутатом ГД
Полезно знать
Драмы науки: Смерть академика Легасова
Рустем Сафронов "Ястреб" Болтон натравливает Трампа на Иран Рустем Сафронов Игорь Буккер Криптовалюту изобрели древние жители Микронезии Игорь Буккер Ирада Нургалиева Косово: три пути к праву на существование Ирада Нургалиева
Комментарии
Зюганов: нужно срочно менять губительный для страны курс
Зюганов: нужно срочно менять губительный для страны курс
ВЦИОМ отметил снижение рейтинга Путина и по новой методике
Цыгане покинули Чемодановку после массовой драки
Цыгане покинули Чемодановку после массовой драки
Бедных и ленивых россиян хотят лишить господдержки
Депутат Госдумы: радикальные предложения по "борьбе с бедностью" отторгают от власти
Зюганов: нужно срочно менять губительный для страны курс
Современная Россия имеет форму Чемодановки
Зюганов: нужно срочно менять губительный для страны курс
Зюганов: нужно срочно менять губительный для страны курс
Зюганов: нужно срочно менять губительный для страны курс
Зюганов: нужно срочно менять губительный для страны курс
Зюганов: нужно срочно менять губительный для страны курс
Косачев: конфликт Трампа с американскими СМИ на самом деле нечто большее
Памятник освободителям в Риге под угрозой сноса
Над зданием муниципалитета в Швеции подняли флаг СССР
На прямую линию с Путиным поступило уже более 700 тысяч вопросов
Зюганов: нужно срочно менять губительный для страны курс
Депутат Госдумы раскритиковала предложение изменить критерии бедности
Помощник США по нацбезопасности обвинил Мадуро в заключении сделки с Москвой на $209 млн
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ