Цыгане покинули Чемодановку после массовой драки

Все цыганские семьи, проживавшие в Чемодановка, покинули село после массовой драки с местными жителями. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина.



Дело об убийстве в селе Чемодановка передано в центральный аппарат СК / Новости от 15.06.2019 13:08

"В общей сложности в двух селах 90 пустых домов осталось", - передает ее слова агентство "Интерфакс".

Она добавила, что уехали около 650 человек, однако людей из села принудительно никто не вывозил.

По словам главы администрации Бессоновского района Вячеслава Демичева, из пензенского села уехали несколько цыганских семей. За их домами присматривают наемные работники, которые ухаживают за домашними животными. Цыгане уехали до того момента, пока конфликт не разрешится.

"Несколько цыганских семей самостоятельно покинули село. Никто их принудительно на автобусах не вывозил. Разъехались временно по соседним селам, районам. Порядка 40 домов остались в Чемодановке без хозяев", - сказал он.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, о драке в селе Владимиру Путину доложили, когда он был в Таджикистане. Высказывать предположения о том, в чем причины произошедшего, представитель Кремля не стал. Он отметил, что это дело правоохранительных органов.

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