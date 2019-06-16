Губернатор после событий в Чемодановке рассказал о ложной информации, проплаченной США

Действующий губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на встрече с жителями поселка Чемодановка рассказал о ложной информации, распространяемой "за деньги США".



"Мифы о цыганах нужно разоблачать\"

Белозерцев заявил, что фейки распространяют специалисты, получающие зарплату из Вашингтона.

"За огромные деньги из Америки", — отметил глава региона.

Так, заявил Иван Белозерцев, подобные специально обученные люди распространяют заведомо ложную информацию и о событиях в Чемодановке.

Примечательно, что на официальном сайте губернатора Пензенской области речь главы региона интерпретирована несколько иначе. В пресс-релизе Соединенные Штаты Америки, например, не упоминаются, но о неких "провокаторах", обманывающих людей, сообщается.

Напомним, что в селе Чемодановка 13 июня произошла массовая драка местных жителей и цыган. В драке пострадали пять человек, двое из них были госпитализированы. Впоследствии один из них скончался в больнице. Было возбуждено дело по статье о хулиганстве, которое позже переквалифицировали на статью об убийстве.

После инцидента 1,5 тысячи жителей села потребовали выселить цыган из поселка. Протестующие перекрыли федеральную трассу М5 "Урал" на 650-м километре, однако с ними удалось договориться.

Средства массовой информации Пензы сообщают, что сразу несколько семей цыган покинули регион после инцидента.

Ранее "Правда.Ру" подробно писала о том, что именно произошло в Чемодановке и почему происшествия подобного толка становятся для современной России делом обыденным.

Также "Правда.Ру" писала о том, что в селе рядом с Чемодановкой неизвестные сожгли дом, где жили цыгане.

"Правда.Ру" ранее также сообщала о том, что Иван Белозерцев после массовой драки якобы запретил продавать в Чемодановке алкоголь.

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