Российский лидер знает о ситуации с массовой дракой в селе Чемодановка (Пензенская область). Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Он добавил, что об этом очень резонансном ЧП Владимиру Путину доложили, когда он был в Таджикистане. Высказывать предположения о том, в чем причины произошедшего, представитель Кремля не стал. Он отметил, что это дело правоохранительных органов.
По версии следствия, 13 июня в данном населенном пункте произошел массовый конфликт, в результате которого пострадали 5 человек. Один из них умер в больнице, еще один в настоящее время остается в тяжелом состоянии.
Правоохранители задержали 15 участников конфликта, двое арестованы.
СМИ пишут, что участниками потасовки были жители Чемодановки и проживающие там цыгане. Причиной якобы стало то, что один из цыган пытался изнасиловать местную девушку.
Полпред президента в ПФО Игорь Комаров взял ситуацию под личный контроль и потребовал от главы области Ивана Белозерцева каждый день предоставлять доклады о расследовании возбужденного уголовного дела и мерах, принимаемых для обеспечения безопасности населения.
Источник превью: Facebook
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