Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Песков: Путину доложили о конфликте в Чемодановке

Политика » Власть print

Российский лидер знает о ситуации с массовой дракой в селе Чемодановка (Пензенская область). Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.


СК опубликовал видео задержания цыган по делу об убийстве в Чемодановке

Он добавил, что об этом очень резонансном ЧП Владимиру Путину доложили, когда он был в Таджикистане. Высказывать предположения о том, в чем причины произошедшего, представитель Кремля не стал. Он отметил, что это дело правоохранительных органов.

По версии следствия, 13 июня в данном населенном пункте произошел массовый конфликт, в результате которого пострадали 5 человек. Один из них умер в больнице, еще один в настоящее время остается в тяжелом состоянии.

Правоохранители задержали 15 участников конфликта, двое арестованы.

СМИ пишут, что участниками потасовки были жители Чемодановки и проживающие там цыгане. Причиной якобы стало то, что один из цыган пытался изнасиловать местную девушку.

Полпред президента в ПФО Игорь Комаров взял ситуацию под личный контроль и потребовал от главы области Ивана Белозерцева каждый день предоставлять доклады о расследовании возбужденного уголовного дела и мерах, принимаемых для  обеспечения безопасности населения.

Источник превью: Facebook

Читайте также:

Губернатор после событий в Чемодановке рассказал о ложной информации, проплаченной США

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы путин конфликт дмитрий песков
Обсудить
Актуальная аналитика
Политика. Новости и аналитика
Современная Россия имеет форму Чемодановки
Православие
Хула на Духа - самый непростительный грех
Недвижимость
Ремонт перед продажей недвижимости: нужно или нет?
Новости Все >
Строители начали возведение моста через Сетунь на дублере Кутузовского проспекта
Песков: Путину доложили о конфликте в Чемодановке
Специалист из киевского "Динамо" станет главным тренером "Рубина"
Юные футболисты повернулись спиной к родителям, которые ссорились на трибуне
ВЦИОМ отметил снижение рейтинга Путина и по новой методике
В Кремле прокомментировали назначение Бабича замглавы Минэкономразвития
Новая Москва опередила Старую по росту спроса на новостройки﻿
Из Госдумы РФ отозван законопроект о передаче банкам данных от сотовых операторов
"Парнас" и "Яблоко" могут выдвинуть в Госдуму против Шипулина единого кандидата
Сборная России по футболу сыграет с Шотландией в "Лужниках"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир. Новости мира
СМИ: Си Цзиньпин анонсировал создание "азиатского НАТО"

Си Цзиньпин призвал лидеров азиатских стран создать новую конструкцию безопасности в Азии, чтобы повысить обороноспособность региона.

СМИ: Си Цзиньпин анонсировал создание "азиатского НАТО"
Драмы науки: Смерть академика Легасова
Полезно знать
Драмы науки: Смерть академика Легасова
Православие
Страшное горе: как молиться за самоубийц?
Общество
Следователи обнародуют новую информацию о крушении MH17 в Донбассе 19 июня
Происшествия
"Проблема Чемодановки" расходится по России

"Чемодановка - вокзал - Москва", - кричали, наверное, сегодня на всепоселенском сходе, на который с испугу приехал аж целый губернатор Иван Белозерцев, полковник и целый член президиума Госсовета России

"Проблема Чемодановки" расходится по России
За Голунова без Голунова: как прошел митинг "За справедливость"
Общество
За Голунова без Голунова: как прошел митинг "За справедливость"
Экономика
Банк России может создать собственную криптовалюту - Набиуллина
Евросоюз
Депутаты Чехии предложили объявить 21 августа "Днем памяти жертв вторжения"
Политика. Новости и аналитика
Минюст готовит законопроект об изъятии у чиновников не только имущества, но и средств со счетов

Минюст разрабатывает законопроект, согласно которому у чиновников можно будет изымать деньги со счетов, легальность получения которых не будет подтверждена.

Минюст готовит законопроект об изъятии у чиновников не только имущества, но и средств со счетов
"Проблема Чемодановки" расходится по России
Происшествия
"Проблема Чемодановки" расходится по России
Шоу-бизнес
Певица Вика Цыганова может стать депутатом ГД
Полезно знать
Драмы науки: Смерть академика Легасова
Рустем Сафронов "Ястреб" Болтон натравливает Трампа на Иран Рустем Сафронов Игорь Буккер Криптовалюту изобрели древние жители Микронезии Игорь Буккер Ирада Нургалиева Косово: три пути к праву на существование Ирада Нургалиева
Комментарии
СМИ: банки начали требовать от россиян сведения о происхождении денег на счете
Чем отличаются присяги при натурализации в России и других странах
Дело об убийстве в Чемодановке будет расследовать главное управление СК - Быстрыкин
Жириновский: Проблемы с мусором - последствия правления коммунистов
В цыганском поселке у "мятежной" Чемодановки - крупный пожар
В цыганском поселке у "мятежной" Чемодановки - крупный пожар
В Новосибирске водитель маршрутки ранил пассажира ножом в лицо
Наши партнеры по ЕАЭС пока только "трижды снимают сливки" с России - мнение
Лондон решился на разморозку отношений с Москвой и встречу с Путиным
СМИ: губернатор запретил продажу алкоголя в "мятежной" Чемодановке
СМИ: губернатор запретил продажу алкоголя в "мятежной" Чемодановке
СМИ: губернатор запретил продажу алкоголя в "мятежной" Чемодановке
За Голунова без Голунова: как прошел митинг "За справедливость"
В России вновь дорожает бензин
За Голунова без Голунова: как прошел митинг "За справедливость"
За Голунова без Голунова: как прошел митинг "За справедливость"
Чем опасно "дело Ивана Голунова"
Чем опасно "дело Ивана Голунова"
Легкоатлет Шубенков выиграл забег, упав на финише
Неизвестные "переименовали" Екатеринбург в "город бесов"
Лондон решился на разморозку отношений с Москвой и встречу с Путиным
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ