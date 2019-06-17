Полпред президента в ПФО поручил пензенскому губернатору ежедневно докладывать о ситуации в Чемодановке

Полпред президента в ПФО Игорь Комаров заявил, что взял под свой личный контроль ситуацию, сложившуюся в селе Чемодановка (Пензенская область), где несколько дней назад произошла массовая драка.



Дело об убийстве в селе Чемодановка передано в центральный аппарат СК

Он отметил необходимость провести абсолютно бескомпромиссное расследование, как можно быстрее стабилизировать ситуацию и выяснить причины ЧП, чтобы не допустить таких случаев в дальнейшем.

Главе региона Ивану Белозерцеву поручено ежедневно предоставлять доклады о расследовании возбужденного дела и мерах, принимаемых для обеспечения безопасности населения. Кроме того, он должен будет разработать пути улучшения социально-экономической ситуации в селе.

Губернатор ответил на это, что законность расследования дела будет обеспечена, семье погибшего уже оказывается всесторонняя поддержка.

По версии следствия, 13 июня между жителями населенного пункта произошел конфликт, в ходе которого пострадали 5 человек. Один из них через сутки умер в больнице, еще один участник драки находится в тяжелом состоянии.

Полицейские задержали 15 участников конфликта, двоих уже арестовали.

Источник превью: сайт полномочного представителя президента в ПФО

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