Полпред президента в ПФО Игорь Комаров заявил, что взял под свой личный контроль ситуацию, сложившуюся в селе Чемодановка (Пензенская область), где несколько дней назад произошла массовая драка.
Он отметил необходимость провести абсолютно бескомпромиссное расследование, как можно быстрее стабилизировать ситуацию и выяснить причины ЧП, чтобы не допустить таких случаев в дальнейшем.
Главе региона Ивану Белозерцеву поручено ежедневно предоставлять доклады о расследовании возбужденного дела и мерах, принимаемых для обеспечения безопасности населения. Кроме того, он должен будет разработать пути улучшения социально-экономической ситуации в селе.
Губернатор ответил на это, что законность расследования дела будет обеспечена, семье погибшего уже оказывается всесторонняя поддержка.
По версии следствия, 13 июня между жителями населенного пункта произошел конфликт, в ходе которого пострадали 5 человек. Один из них через сутки умер в больнице, еще один участник драки находится в тяжелом состоянии.
Полицейские задержали 15 участников конфликта, двоих уже арестовали.
Источник превью: сайт полномочного представителя президента в ПФО
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