Северо-Кавказский федеральный округ Российской Федерации задолжал "Газпрому" порядка 94 миллиардов рублей.
Об этом говорится в докладе Геннадия Суханова, главы департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов "Газпрома".
Отметим, что столь высокую сумму Северо-Кавказский федеральный округ был должен компании по состоянию на 1 января текущего года.
Так, сообщает Геннадий Суханов, большую часть долга — 68,6 миллиардов рублей — задолжали "Газпрому" жители Северо-Кавказского федерального органа. 15,8 миллиардов рублей должны компании теплоснабжающие организации, 1,3 миллиарда рублей долга значится за электроэнергетиками региона. Остальное, отметил в своем докладе Суханов, приходится на бюджетных и прочих потребителей.
Примечательно, что при доле потребления порядка 7% в структуре поставок газа, долг регионов Северо-Кавказского федерального округа составляет порядка 52,1% от общей задолженности по стране.
Отметим, что в презентации годичной давности долги Северо-Кавказского федерального округа были куда меньше — лишь 37,3 миллиарда рублей.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что суд Грозного списал жителям Чечни все долги за газ. Там посчитали, что 9 миллиардов рублей задолженности создают в республике социальную напряженность.
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