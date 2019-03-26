На Кубани во время судебного заседания провалился пол

В Динском районном суде Краснодарского края во время судебного заседания, проходившего на пятом этаже здания, стал проваливаться пол. Об этом сообщает новостной портал Ura.ru.

Инцидент произошел в понедельник, 25 марта. По информации очевидцев, под креслами в зале суда пол стал расходиться и трещать, в результате чего образовался заметный разлом.

"В новом и хорошо оборудованном зале заседаний под местами для слушателей начал проваливаться пол, поднялась керамогранитная плитка", - уточняет местное издание.

Никто из участников судебного процесса не пострадал, все люди своевременно покинули зал. В пресс-службе управления судебного департамента по Краснодарскому краю данный эпизод пока никак не прокомментировали.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что детей-инвалидов в Курсе заселили в интернат, который не располагает необходимой инфраструктурой. В здании отсутствуют пандусы, лифты и специальные санузлы.

По словам родителей учащихся интерната, в здании был сделан ремонт, однако помещения для занятий, проживания и отдыха оказались не приспособлены для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата из-за отсутствия лифтов и пандусов.

Источник фото: zakrasnodar.ru

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