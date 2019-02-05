Кубанским сиротам купили бывшие тюремные бараки по цене квартир

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Усть-Лабинского района, купившего детям-сиротам комнаты в бывших бараках для заключенных. Об этом сообщает пресс-служба краевого следственного управления СК РФ. Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий.

Следователи считают, что глава администрации заключил контракт на покупку 8 квартир без проведения "обязательной в таких случаях экспертизы". Чиновник подписал акты приема-передачи с указанием того, что жилье соответствует санитарным и техническим нормам и подходит для проживания детей. На приобретение этих объектов из районного бюджета было потрачено более 9,4 миллионов рублей.

Позднее выяснилось, что купленные администрацией квартиры расположены в бывших бараках для заключенных. И, по заключению экспертизы, не пригодны для проживания, поскольку не соответствуют требованиям безопасности.

В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства покупки жилья по заведомо завышенной стоимости. В ведомстве отмечают, что расследование уголовного дела продолжается.

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