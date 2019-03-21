Курских детей-инвалидов поселили в интернат без лифтов и пандусов

Детей-инвалидов в Курсе заселили в интернат, который не располагает необходимой инфраструктурой. В здании отсутствуют пандусы, лифты и специальные санузлы. Об этом сообщает агентство Ura.ru.

По словам родителей учащихся интерната, в здании был сделан ремонт, а также реконструирован медицинский блок, который получил современное медицинское оборудование и всю необходимую инфраструктуру для инвалидов. Однако помещения для занятий, проживания и отдыха оказались не приспособлены для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата из-за отсутствия лифтов и пандусов.

В беседе с агентством директор интерната пояснила, что воспитанникам действительно тяжело подниматься на высокие этажи по лестницам, но изменить эту ситуацию руководство интерната не в силах. Финансирования хватило только на медицинский корпус. Необходимых средств для установки лифтов, пандусов и санузлов у интерната нет, пояснила директор.

На данный момент ситуацией в курском интернате заинтересовались сотрудник регионального Следственного комитета России.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Кубани глава районной администрации купил детям-сиротам комнаты в бывших бараках для заключенных, потратив на это более 9,4 миллионов рублей.

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