Курских детей-инвалидов поселили в интернат без лифтов и пандусов

Детей-инвалидов в Курсе заселили в интернат, который не располагает необходимой инфраструктурой. В здании отсутствуют пандусы, лифты и специальные санузлы. Об этом сообщает агентство Ura.ru.
По словам родителей учащихся интерната, в здании был сделан ремонт, а также реконструирован медицинский блок, который получил современное медицинское оборудование и всю необходимую инфраструктуру для инвалидов. Однако помещения для занятий, проживания и отдыха оказались не приспособлены для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата из-за отсутствия лифтов и пандусов.
В беседе с агентством директор интерната пояснила, что воспитанникам действительно тяжело подниматься на высокие этажи по лестницам, но изменить эту ситуацию руководство интерната не в силах. Финансирования хватило только на медицинский корпус. Необходимых средств для установки лифтов, пандусов и санузлов у интерната нет, пояснила директор.
На данный момент ситуацией в курском интернате заинтересовались сотрудник регионального Следственного комитета России.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Кубани глава районной администрации купил детям-сиротам комнаты в бывших бараках для заключенных, потратив на это более 9,4 миллионов рублей.
Читайте также: Мировой заговор: "Дети должны учиться вместе"
Более 12 млн россиян оказались инвалидами
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Отметим, что документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Отметим, что документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Сотрудники российской военной полиции провели полную реставрацию известного советского танка Т-34, найденного рядом с границей Сирии и Израиля.
Столица Казахстана - Астана будет переименована в четвертый раз, зачем надо было менять название и надолго ли сохранится название Нурсултан?