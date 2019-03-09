Краснодарская воспитательница детсада забыла ребенка на прогулке

Сотрудница частного детского сада в Краснодаре забыла забрать после прогулки полуторагодовалого мальчика, об этом сообщает агентство "РИА Новости".
Воспитательница отправилась на прогулку с пятью детьми, но в детский сад вернулись только четверо из них. Мальчика, который отстал от группы, заметила случайная прохожая. Она догнала невнимательную воспитательницу и передала ей ребенка.
Как отметила женщина, сотрудница детского сада не сразу узнала своего воспитанника, но затем сказала "вроде наш" и забрала ребенка с собой.
Позднее, когда об инциденте написали в ряде местных СМИ, мать забытого на прогулке мальчика заявила, что не имеет никаких претензий и к руководству, и к воспитателям частного детского сада, поскольку ее сын любит это место и всегда возвращается из садика "чистым, счастливым и сытым".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Москве в детском саду трехлетняя девочка умерла из-за того, что ее на прогулке забыла на улице воспитательница. Дети вышли гулять в девять часов утра, потом вернулись завтракать, но только ближе к полудню воспитательница заметила, что ребенка нет. Девочку бросились искать. Ее нашли во дворе детсада за большим сугробом. Ребенок не подавал признаков жизни. Малышку занесли в помещение, вызвали медиков, но все было тщетно.
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