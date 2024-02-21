Сэм Мендес заявил о подготовке к уникальному кинопроекту, посвященному группе "Битлз"

Сэм Мендес снимет четыре фильма о "Битлз"

1:30 Your browser does not support the audio element. Культура

Режиссер Сэм Мендес совместно с Sony Pictures Entertainment снимет сразу четыре фильма о "Битлз", по одному на каждого члена легендарной группы, сообщает Pitchfork.

Фото: flickr.com by Ronald Saunders is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сообщается, что Пол Маккартни и Ринго Старр, а также семьи Джона Леннона и Джорджа Харрисона дали Мендесу все права на использование музыки и подробностей жизни участников ливерпульской четверки.

Оскароносный режиссер Сэм Мендес, известный по фильмам "Империя света", "1917", "Красота по-американски", "Дорога перемен", "Координаты "Скайфолл" и "Спектр", заявил в интервью, что его новый проект должен поменять представление о кинематографе. Сюжеты фильмов будут взаимосвязаны и расскажут историю с точек зрения каждого члена коллектива.

Все четыре ленты должны выйти в 2027 году. Пока неизвестно, будут ли они выпущены одновременно или по очереди. Производством и дистрибуцией будущих лент займутся Sony Pictures Entertainment и Neal Street Productions. Продюсерами картин выступят Мендес и Пиппа Харрис, работавшая с режиссером над "Дорогой перемен". Исполнительным продюсером фильмов станет Джефф Джонс из Apple Corps.

В прошлом было снято немало фильмов о жизни ливерпульской четверки, однако участники "Битлз" и их компания Apple Corps никогда раньше не предоставляли для художественного фильма все права на использование музыки и историй жизни участников коллектива.