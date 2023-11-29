Потерявшая мужа композитор Александра Пахмутова разрыдалась на глазах у публики

В сентябре прошлого года Александр Пахмутова потеряла своего любимого мужа. Николай Добронравов был её надёжной поддержкой и опорой, и его утрата стала для неё большим испытанием. Тем не менее композитор сумела найти в себе силы и продолжить жить.

Фото: "Пахмутова 2014 год" by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0.

Со временем Пахмутова начала снова принимать участие в различных общественных мероприятиях. Одним из таких событий был конкурс "Синяя птица", которое она просто не могла пропустить. Во время выступления одной из участниц композитор не смогла сдержать слёз перед публикой и разрыдалась, передаёт "Утро.ру".

По словам близких, Пахмутова сейчас находится в хорошем состоянии после потери супруга. Они стараются окружить её заботой и теплом. Также композитор продолжает активно участвовать в различных общественных мероприятиях и встречаться с детьми детских домов, где ей читают стихи, посвященные её покойному мужу.

"Мне невероятно приятно, что дети так трепетно отнеслись к нашей встрече", — сказала она.

Александра Пахмутова выразила свою благодарность и признательность детям за такое трепетное отношение к их встрече.