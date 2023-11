В сентябре прошлого года Александр Пахмутова потеряла своего любимого мужа. Николай Добронравов был её надёжной поддержкой и опорой, и его утрата стала для неё большим испытанием. Тем не менее композитор сумела найти в себе силы и продолжить жить.

Фото: "Пахмутова 2014 год" by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0.