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В Бахрушинском музее появится Музейно-театральный квартал в 2024 году

2:28
Культура

Бахрушинский театральный музей планирует открыть Музейно-театральный квартал и представить 22 выставочных проекта в 2024 году, как заявлено генеральным директором музея Кристиной Трубиновой в ходе презентации выставочных планов в Минкультуры России.

В Бахрушинском музее появится Музейно-театральный квартал в 2024 году
Фото: Wikipedia by NVO is licensed under CC BY-SA 4.0

"История отечественного театра богата и разнообразна, и Бахрушинский театральный музей с особым трепетом хранит этот богатый наследник. С открытием Музейно-театрального центра встреча с родной культурой станет еще более увлекательной, привлекая в год до 500 тысяч посетителей. Проект объединит 6 зданий на Павелецкой и 12 филиалов Бахрушинского музея в Москве, Зарайске и Туле", — подчеркнула министр культуры Ольга Любимова в своем выступлении на презентации.

Общая площадь всех сооружений Бахрушинского театрального музея составит 16 тысяч квадратных метров, с экспозиционной площадью 7,3 тысячи квадратных метров. В настоящее время художественный консорциум, созданный музеем и включающий кураторов, художников и архитекторов, работает над созданием 15 современных экспозиций. В новом музейном пространстве будут представлены 11,5 тысячи предметов из музейных фондов, 55 тысяч цифровых изображений и 196 интерактивных мультимедийных инсталляций.

"Сердцем" проекта станет Музейно-театральный квартал "Бахрушинский", открытие которого запланировано на 2024 год. В настоящее время фасады пяти исторических зданий квартала уже отреставрированы, и завершена полная реконструкция здания медсанчасти 1935 года постройки. В Главном здании ведутся работы по восстановлению исторических интерьеров. На территории создана садово-парковая зона с восстановленным фонтаном, зеленым лабиринтом и открытой сценой.

Концепция квартала построена в хронологическом порядке: от древних народных феерий и праздничных гуляний до театральных шедевров XX века. Погружение посетителей в историю и мир театра начнется в Визит-центре — портале между городом и музеем. Там они смогут составить индивидуальный маршрут по музейным экспозициям.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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