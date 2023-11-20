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Михаил Боярский заявил, что ни один театр Петербурга не брал его на работу

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Культура

Михаил Боярский рассказал о том, как почти полвека назад его отказывались принимать в театрах Санкт-Петербурга, и только Театр имени Ленсовета согласился сотрудничать с ним.

Михаил Боярский заявил, что ни один театр Петербурга не брал его на работу
Фото: Openverse by Anastasiya Fedorenko is licensed under CC BY-SA 3.0

В беседе со "Звездой" артист подчеркнул, что не столько спектакли, сколько атмосфера за кулисами делают этот театр особенным. Более 50 лет Боярский находится в коллективе, где для него стали родными "совершенно фантастические" люди.

Театр имени Ленсовета, который в этом году отмечает 90-летний юбилей, провел творческий вечер с фрагментами из различных постановок в честь этого события.

Ранее Михаил Боярский рассказал, почему расстался со своим бизнесом в России.

МИХАИЛ БОЯРСКИЙ: слезы на сцене, страх смерти и встреча с Полом Маккартни | Не Пруст
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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