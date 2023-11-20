Михаил Боярский заявил, что ни один театр Петербурга не брал его на работу

0:46 Your browser does not support the audio element. Культура

Михаил Боярский рассказал о том, как почти полвека назад его отказывались принимать в театрах Санкт-Петербурга, и только Театр имени Ленсовета согласился сотрудничать с ним.

Фото: Openverse by Anastasiya Fedorenko is licensed under CC BY-SA 3.0

В беседе со "Звездой" артист подчеркнул, что не столько спектакли, сколько атмосфера за кулисами делают этот театр особенным. Более 50 лет Боярский находится в коллективе, где для него стали родными "совершенно фантастические" люди.

Театр имени Ленсовета, который в этом году отмечает 90-летний юбилей, провел творческий вечер с фрагментами из различных постановок в честь этого события.

Ранее Михаил Боярский рассказал, почему расстался со своим бизнесом в России.