Михаил Боярский рассказал о том, как почти полвека назад его отказывались принимать в театрах Санкт-Петербурга, и только Театр имени Ленсовета согласился сотрудничать с ним.
В беседе со "Звездой" артист подчеркнул, что не столько спектакли, сколько атмосфера за кулисами делают этот театр особенным. Более 50 лет Боярский находится в коллективе, где для него стали родными "совершенно фантастические" люди.
Театр имени Ленсовета, который в этом году отмечает 90-летний юбилей, провел творческий вечер с фрагментами из различных постановок в честь этого события.
Ранее Михаил Боярский рассказал, почему расстался со своим бизнесом в России.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.