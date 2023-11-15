Михаил Боярский рассказал, почему расстался со своим бизнесом в России

1:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Причина ухода Михаила Боярского из бизнеса стала известной. Ранее известный артист долгое время был совладельцем компаний, занимающихся арендой, управлением имуществом и юридической сферой. За последние полгода актер передал свои доли в трех различных фирмах.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Процесс выхода был поэтапным: в июле артист и певец передал 30% своей доли в компании "Лайт" своему родственнику Николаю Боярскому. В октябре главный д'Артаньян российского кинематографа переоформил свою долю в компании "Хаус-Маркет" на Альфию Тенишеву. В ноябре он избавился от своих активов в фирме "Автотранс" в пользу Елены Косцовой.

В эксклюзивном интервью "Московскому комсомольцу" Михаил Боярский объяснил свой выход из бизнеса, отмечая, что он никогда не был активным участником в своём бизнесе, его деятельность была скорее символической. Все передачи долей в компаниях были сделаны из соображений этических и в поддержку Елены Косцовой, оставшейся без мужа.

"Возглавлял его (бизнес) Александр Боярский, среди акционеров были Николай Боярский и я — с братьями вместе. Но после ухода из жизни моего старшего брата (Александра) мы решили передать все, что у нас имеется, его супруге — Елене Косцовой. Да и не такое большое наследство она получила. Тем не менее это все-таки поддержка Елены, и мы, конечно, с братом в ее пользу отреклись от всех наших претензий", — рассказал актёр.

Актер также высказал свои опасения по поводу положения "Зенита" и увольнения футболистов Кержакова и Зырянова, надеясь на победу своей команды в предстоящем матче в Сочи.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Михаил Боярский "Зеленоглазое такси" (1988)