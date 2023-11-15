Михаил Боярский уходит из российского бизнеса

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Михаил Боярский выходит из бизнеса: только за последние полгода актер и певец передал другим людям свои доли в трех разных компаниях.

Фото: УФСБ В Самарской области

Михаил Боярский выходит из бизнеса: только за последние полгода актер и певец передал другим людям свои доли в трех разных компаниях.

Далеко не всем известно, что Боярский не только талантливый артист, но и успешный предприниматель.

Но судя, по всему, Михаил Сергеевич с бизнесом по каким-то причинам решил завязать. Так по сведениям Telegram-канала Baza только за первое полугодие народный артист РСФСР передал свои доли другим людям в тех компаниях.

В частности речь идет о таких фирмах, как "Лайт", "Хаус-Маркет" и "Автотранс" — все они работают в сфере недвижимости. Пока в собственности главного Д'Артаньяна страны находятся доли в компании "Авторгрупп".

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