На московскую сцену возвращается спектакль "Лавр"

Есть в истории времена, когда кажется, что земля уходит из-под ног. В такие эпохи понимаешь, что незыблемо только небо.

Евгений Водолазкин Фото: Пресс-служба Нового театра

Спектакль "Лавр", поставленный Эдуардом Бояковым по выдающемуся роману Евгения Водолазкина (роман — лауреат премии "Большая книга", по версии газеты The Guardian вошёл в топ-10 лучших книг мировой литературы о Боге), ставший заметным событием театрального сезона 2020-2021гг., возвращается на столичную сцену.

5 и 6 октября Новый Театр под руководством Эдуарда Боякова представляет премьеру новой редакции "Лавра" на сцене театра Российской Армии.

В центре сюжета — история человека, прошедшего путь от мальчика-сироты к врачевателю, от юродивого и бродяги до отшельника и святого. События происходят в разные исторические периоды по всему свету. Архаический быт оборачивается мегаполисом, старославянский язык переплетается с современным сленгом, прошлое, настоящее и будущее существуют в единстве, глубокая религиозно-мировоззренческая тема покаяния раскрывается с позиций сегодняшнего человека, отстаивающего свое право на духовную победу в буре мировых и личных катастроф.

"Лавр" — история о каждом из нас.

Евгений Водолазкин, писатель, автор романа "Лавр":

Есть экзистенциальные вопросы, которые объединяют всех. "Лавр", если коротко, — это о жизни и смерти. Вряд ли найдутся те, кого это не касается. "Лавр" — это житие, написанное современными художественными средствами, которые многократно становились предметом литературоведческих работ. Вместе с тем, это предельно простая история жизни праведника, и чтобы понять ее, вовсе не обязательно вникать в филологические споры.

Лавр всё время путешествует. Он как бы борется с пространством — и доходит до Иерусалима, чтобы попросить Бога о своей возлюбленной Устине. И там старец говорит ему, что свои слова к Богу он мог обратить, не покидая Кирилло-Белозерского монастыря: в монастыре есть возможность преодолевать не только пространство, но и время. Старец предлагает Лавру не очень-то увлекаться горизонтальным движением и отдавать предпочтение движению вертикальному. Такого рода путешествия возможны в любой точке. Разумеется, полностью уйти от мира и его проблем современный человек не может (да и не должен), но напомнить ему еще об одном направлении движения — это, на мой взгляд, полезно.

В 2021 году первая версия "Лавра" стала самым продаваемым спектаклем в Москве. За полгода проката его посмотрели более 35 тысяч зрителей.

"Шедевр, "потрясение, "интеллектуально-поэтическое удовольствие", "спектакль, который выпрямляет душу", "гипнотический сказ", "эстетическое открытие", "катарсис в чистом виде" — вот лишь немногие из эпитетов, которыми наградили спектакль "Лавр" самые взыскательные критики сразу после премьеры.

Возвращение спектакля ставит его на новый уровень — "Лавр" 2023 года впитает в себя новую энергию и новые приемы — как постановочных средств, так и режиссерских решений.

Масштабность спектакля проявляется на разных уровнях: от глубины философских идей до проработки исторического материала (пусть подзаголовок автора "неисторический роман" не вводит в заблуждение — историзма там хватает); от высокотехнологичной сценографии, световых эффектов, видеоинсталляций и костюмов до живой музыки и многоликого актерского ансамбля с героем-лидером во главе.

Как бы не выглядело это оксюмороном, новое прочтение "Лавра" еще более смело интегрирует приемы "высоких" жанров, коими являются житие, эпос, драма с эффектностью мультимедийного шоу. И в этом — проявление эстетической программы Нового Театра, направленной на синтез традиции и современного театрального языка, глубинных смыслов и актуальных форм их выражения.

Эдуард Бояков, режиссер-постановщик, автор инсценировки:

Первая версия "Лавра" имела несомненный успех у зрителей. Возвращая его на сцену, мы не ставим задачу повторить этот успех — нельзя, да и неинтересно входить в реку дважды. Мы относимся к нашим достижениям, как к трамплину, который может вывести постановку на новый уровень. Продолжая работать с исполнителями главных ролей Дмитрием Певцовым, Леонидом Якубовичем, Валентином Клементьевым, мы включаем в актерский ансамбль новых артистов на роли важнейших персонажей. Они встречаются с главным героем на его маршруте, который, как стрела, пронизывает не только пространство от Кирилло-Белозерского монастыря до Иерусалима, но и время от средневековья до наших дней. Эти встречи — важнейших вехи на пути обожения, то есть, приобщения человека к божественной жизни. Одну из ролей играет потрясающая молодая артистка Амина Синагатуллина, выпускница ГИТИСа, мастерской Валентина Клементьева. Качественно новую струю вносят замечательные артисты театра Российской Армии — Анфиса Ломакина, Валерия Мисанова, Ксения Таран, Диана Борина, Александр Леонтьев, Илья Баранов.

Невероятные условия создает уникальная сцена Центрального театра Российской Армии, самая большая драматическая сцена Европы. Оснащенная двумя поворотными кругами разных диаметров, она дает колоссальные возможности для создания разных картин и перемен декораций. Все становится масштабнее, в том числе и реквизит: например, кульминационная сцена в Иерусалиме, приобретает 60 дополнительных лампад, опускающихся из-под колосников.

Мы усиливаем принцип парадоксальности сосуществования реалий разных эпох. В романе герои в XV веке идут по лесу, натыкаясь на пластиковые бутылки. В переводе на язык театра это может быть сочетание архаичных, "старомодных" атрибутов типа пучков настоящей соломы или обычного веника с самыми высокотехнологичным световыми и сценографическими эффектами, придуманными художником по свету Алексеем Наумовым и сценографом Александром Цветным, в творческом багаже которого оформление шоу "Алые паруса".

Сегодня духовное послание "Лавра" приобретает особую внятность: еще больше испытаний, еще больше драматизма и боли выпало современному человеку. Еще острее звучит тема искупления роковых ошибок, преодоления фатума, поиска выхода. И тем больше человеку нужен единственно верный ответ, закодированный в "Лавре": только работа с собственной совестью составляет истинный смысл жизни.

Евгений Водолазкин один из нескольких современных русских писателей, которым удалось вернуть в литературное поле жанр настоящего большого романа. Театру это дает возможность формировать слаженную труппу — то, к чему мы стремимся, создавая репертуарный театр.

Постановочная группа:

Автор текста — Евгений Водолазкин

Режиссер-постановщик — Эдуард Бояков

Авторы инсценировки — Эдуард Бояков, Алексей Зензинов

Режиссер — Сергей Глазков

Художник-постановщик — Александр Цветной

Художник по костюмам — Алиса Меликова

Художник по свету — Алексей Наумов

Музыкальный руководитель — Василий Поспелов

Хореограф — Александра Бочкарева

Арт-директор видеоконтента — Даниил Кутузов

В спектакле заняты:

Дмитрий Певцов,

Леонид Якубович,

Валентин Клементьев,

Амина Синагатуллина,

Анфиса Ломакина,

Валерия Мисанова,

Ксения Таран,

Диана Борина,

Александр Леонтьев,

Илья Баранов.

Продолжительность спектакля: 3 часа, с одним антрактом.

Дата и время премьеры: 5 и 6 октября.

Начало в 19:00.

Место: Центральный академический театр Российской Армии (Москва, Суворовская площадь, 2).