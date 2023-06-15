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Пианист Алексей Кудряшов выступит в Консерватории с программой Сергея Рахманинова

2:38
Культура

16 июня 2023 года в Малом зале даст сольный концерт выдающийся пианист, лауреат всероссийских и международных конкурсов Алексей Кудряшов. Свою программу он посвящает Сергею Рахманинову, чье 150-летие сегодня отмечает вся страна. В программе прозвучат Этюды-картины (соч. 33, 39) и Пять прелюдий (соч. 23).

Пианист Алексей Кудряшов выступит в Консерватории с программой Сергея Рахманинова
Фото: Пресс-служба Московской Консерватории

"Обладая мягким, певучим звуком, Алексей Кудряшов умеет пластично раскрыть форму сочинения, увлечь драматичными кульминациями. Он играет естественно, без ложного пафоса. Его исполнение гармонично и романтично", — так писали о выступлении артиста музыкальные критики.

Алексей Кудряшов окончил Московскую консерваторию им. П. И. Чайковского и аспирантуру в классе народной артистки России В. В. Горностаевой. Лауреат международных конкурсов и участник различных фестивалей. Среди его наград — Гран-при XII международного конкурса имени М. Юдиной в Санкт-Петербурге (2011), Первая премия международного конкурса пианистов в Париже (2004), специальный приз за лучшее исполнение произведений Дебюсси от Венской международной академии и консерватории Рихарда Вагнера на X Международном конкурсе им. Хачатуряна в Ереване, Армения (2014) и специальный приз "За лучшее исполнение русской музыки" V Международного конкурса пианистов имени А. Н. Скрябина в Москве (2012).

Алексей Кудряшов участвовал в различных фестивалях (фестивали музыки А. Скрябина в Париже, 2002 и 2004), фестиваль музыки Ф. Шопена и А. Скрябина в Варшаве (2004), фестивали "Kawai" и "Rheingau Musik Festival" в Германии, (2005), фестиваль "К 110-летию со дня рождения Франсиса Пуленка" в Москве (2009), международный фестиваль "Великие имена искусства", посвященный Владимиру Крайневу в Москве (2012). Концертирует в России и за рубежом как сольный исполнитель, в камерных ансамблях и с оркестрами.

Начало концерта в 19:00.

Билеты по ссылке

Адрес Малого зала Консерватории: Б. Никитская, 13.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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