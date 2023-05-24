Режиссёр Богомолов обнародовал статью с осуждением элиты РФ за скорбь о прошлой жизни

1:46 Your browser does not support the audio element. Культура

Режиссёр театра Константин Богомолов высказался о формировании в российском обществе группы людей, которую он называет "особыми русскими". Исповедуя демократические ценности, они презирают обычных "тёмных" соотечественников. При этом после начала СВО эта элита оказалась в растерянности и скорбит о своей прошлой жизни, вместо того чтобы перестать презирать свою страну и начать действовать. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: Instagram

"Страна внутри страны. Сообщество внутри общества. Мир "особых русских". Назовем его "особняк". Этот особняк виртуален. Но в то же время он совершенно реален. Там обитают особые люди. Они не умнее прочих. Хотя многие — да", — пишет режиссёр.

Он отмечает, что данные люди порядочнее, красивее и образованнее. Осознание того, что они особенные, отличает их от других. Данная группа людей презирает своих недостаточно успешных, "продвинутых", "тёмных" соплеменников, считает Богомолов.

Режиссёр считает, что "особых" можно объединить в два подкласса. К первому относятся люди при деньгах или возможностях, ко второму — условное интеллектуально-интеллигентское сословие.

Богомолов подчеркнул, что начало СВО заставило "элиту" страдать по прошлой беззаботной жизни.

"Не кровь пролитую оплакивают. Свой счастливый смех оплакивают. Свои винировые улыбки. Свою безмятежную жизнь. Свой рай", — пояснил он.

Режиссёр считает, что сейчас нужно прекратить занятия рефлексией по утраченному прошлому, поскольку "поезд истории пошёл по иным рельсам".

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