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Звезда сериала «Счастливы вместе» Захарова рассказала об отношениях с Богомоловым в юности

1:01
Шоу-бизнес

Российская актриса Юлия Захарова, известная по роли в сериале "Счастливы вместе", рассказала об отношениях с режиссёром Константином Богомоловым.

Звезда сериала «Счастливы вместе» Захарова рассказала об отношениях с Богомоловым в юности

Юлия Захарова, будучи студенткой театрального вуза, встречалась с Константином Богомоловым. В отношениях пара была около семи лет. Несмотря на разрыв, актриса с теплом отзывается о режиссёре. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале "PROжизнь". 

"Он чрезвычайно щедрый, добрый. У нас был роман на курсе — можно так сказать. Сейчас он женат на офигенной женщине. Ксения Анатольевна, как мне кажется, всегда открыта и позитивна, она адекватно относится к истории с бывшими", — поделилась артистка.

Также Захарова отметила, что в жизни с Богомоловым они сейчас совсем не общаются с Богомоловым, однако он подписан на её социальные сети. Также актриса добавила, что благодарна своему бывшему возлюбленному за то, каким человеком она стала.

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Юлия Захарова: Константин Богомолов хотел скрыть наш роман!
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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