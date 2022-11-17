Специалисты социальной сети "Одноклассники" и "Культура.РФ" разработали проект "Гид по Серебряному веку". Пользователи смогут послушать подкаст об этом периоде в истории поэзии и выяснить, как он изменил мир.
Как отметили представители "ОК", в соцсети появились стикеры с высказываниями знаменитых представителей эпохи. Например, теперь можно отправить другу цитату Владимира Маяковского и Игоря Северянина.
"С 17 по 30 ноября в официальной группе портала ежедневно будут выходить посты о прозе, живописи, театре, архитектуре и музыке того времени", — подчеркнули в "Одноклассниках".
Вместе с этим в "ОК" сообщили о квизе, который создали представители "Культуры.РФ". По данным соцсети, тест сотоит из 10 вопросов. Игра позволит пользователям узнать, например, о центре возрождения ремёсел, добавили в компании.
Ранее "Одноклассники" запустили квиз ко дню рождения русского автора Владимира Даля.
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