"Одноклассники" представили игры в онлайн-чате со службой поддержки

Разработчики социальной сети "Одноклассники" создали игры для чата со службой поддержки. Теперь пользователи смогут отдохнуть во время ожидания помощи от сотрудника компании.

"Чтобы воспользоваться новой опцией в "ОК" при обращении в службу поддержки, достаточно нажать на кнопку "Играть" в чате. Из новой вкладки можно в любой момент вернуться в диалог, при этом результат пользователя сохранится", — сказали представители корпорации.

Вместе с этим в "Одноклассниках" анонсировали новые игры для чата. По словам руководства соцсети, это нововведение является новой стадией развития коммуникации со службой поддержки. Она получает свыше 15 тысяч сообщений каждый день, отметили в "ОК".

"Реакция на вопросы составляет в среднем две секунды. В ходе тестового периода 20%

пользователей, у которых время ожидания занимало больше минуты, заходили в игры", — заключили в соцсети.