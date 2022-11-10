Социальная сеть "Одноклассники" запускает квиз ко дню рождения русского писателя Владимира Даля.
Представители соцсети отметили, что соревнование на логику и сообразительность проходит в сообществе "Культура в ОК". Россияне, которые откроют интерактив, познакомятся с новыми необычными словами русского языка.
Кроме того, разработчики "Одноклассников" добавили в капчу (специальный защитный код, всплывающий при подозрительной активности) интересную лексику, включённую в словарь Даля.
Благодаря нововведению пользователи смогут расширить свой кругозор.
В социальной сети напомнили, что 10 ноября исполняется 221 год со дня рождения Даля, создавшего "Толковый словарь живого великорусского языка". Этот труд является результатом кропотливой работы писателя, философа и лексикографа.
"Одноклассники" не в первый раз запускают квизы, посвящённые деятелям культуры и науки. Так, например, соцсеть проводила интерактив к юбилею писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка, чтобы познакомить жителей РФ с его творчеством.
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