Уже не стыдно быть русским? Почему Галкин и Меладзе едут зарабатывать в Россию

Ещё вчера эти "стыдливые" люди поливали грязью Россию и русских, а уже сегодня готовы приехать на гастроли в российские города.

Заслуженный артист РФ Ян Осин рассказал, почему певец Валерий Меладзе и юморист Максим Галкин перестали вдруг стыдиться быть русскими.

У мужа Аллы Борисовны, так уютно обосновавшегося в Израиле, концерты в РФ намечены на осень. Певец Меладзе и вовсе уже готов устроить "чёс" 8 и 10 мая.

Заслуженный артист России, классический и эстрадный певец Ян Осин рассказал, почему сбежавшим "стыдливым" уже вдруг не стыдно быть русскими. Осин отмечает, что этих артистов на Западе никто не ждёт, а зарабатывать на безбедную жизнь как-то нужно.

"Видимо, деньги заканчиваются, а жить хочется припеваючи. Но в нынешней ситуации, когда ты обделал русский народ и сказал, что тебе стыдно быть русским, и хочешь вернуться и опять зарабатывать деньги в этой стране? Мне кажется, пора уже вводить культуру отмены, которая так стала популярна на Западе последние годы, и которой так восхищались все эти Меладзе, Галкины и Урганты", — цитирует Яна Осина Царьград.

Также Заслуженный артист РФ уверен, что если уж эти артисты и уехали в Израиль, то пусть дают гастроли в кибуцах или на банановых плантациях.

"Если они умеют хоть что-то делать руками, а не только языком чесать", — подытожил Осин.