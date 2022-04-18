Никита Михалков сравнил патриота Григория Лепса и патриота Ивана Урганта

Известный актёр и режиссёр Никита Михалков в своей программе "БесогонTV" часто поднимает остросоциальные вопросы.

Вот и теперь он в очередной передаче сравнил двух патриотов — певца Григория Лепса и ведущего Ивана Урганта.

Режиссёр обращает внимание, как в нынешней ситуации повел себя дающий концерты перед ранеными Лепс и сбежавший в Израиль Ургант.

Михалков высказался в целом о поведении звёзд, сбежавших из РФ после начала спецоперации на Украине. Скандал разгорелся после того как пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Урганта, уехавшего в Израиль, "настоящим патриотом".

"У меня вопрос: почему тогда большой патриот не выскажется как большой патриот? Почему бы не взять и не выступить перед беженцами, перед ранеными бойцами? Григорий Лепс не стыдится этого. И я не думаю, что популярность Ивана Урганта или, скажем, Максима Галкина больше, чем у Лепса", — заявил Михалков.

Он также заметил, что при этом Григорий Лепс продолжает выступать в госпиталях, а вот Максим Галкин анонсирует "чёс" по Израилю.

Михалков перечислил и других "расстроенных" знаменитостей. К примеру, предприниматель Михаил Фридман, попавший под санкции. Он удивляется, неужели ему самому придется убираться в доме?

А бизнесмен Петр Авен рассказал, что не умеет водить автомобиль, не знает, как выжить, и думает, как нанять водителя и уборщицу.

"Два миллиардера не знают, как выжить. А что же вы не слушали нашего президента Путина, который 20 лет назад вам сказал: "Я прошу меня извинить за простоту выражений. Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам в попытках разморозить средства?" — вспомнил речь Владимира Путина режиссёр.

Михалков. убежден, что страдания миллиардеров не волнуют 80 процентов нашего общества, которое поддерживает действия президента страны и специальную операцию на Украине.