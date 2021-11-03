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С 13 ноября в театре Джигарханяна состоится премьера по Салтыкову-Щедрину

Культура » Театр

13 ноября на Основной сцене театра "Прогресс сцена Армена Джигарханяна" состоится премьера спектакля "Балалайкин и Ко" по сатирическому роману Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина в инсценировке Сергея Владимировича Михалкова. Спектакль поставил режиссёр, художественный руководитель театра — Сергей Газаров.

С 13 ноября в театре Джигарханяна состоится премьера по Салтыкову-Щедрину

Общеизвестно, Салтыков-Щедрин — гениальный сатирик. Благодаря ему появился на свет гомерически смешной и одновременно беспощадный диагноз обществу и человеку как таковому, рабствующему перед своими страстями и страхами. Диагноз, увы, не утративший ни своей актуальности, ни остроты художественной хлёсткости, с которой был некогда поставлен.

Но достаточно ли только признать наличие "дурной" болезни, столь остроумно описанной классиком? Прикосновение к его текстам только ли повод иронизировать над людскими пороками и бичевать их наотмашь? Или всё же есть причина задуматься, почему по сути дела так ничего не изменилось в национальном характере?

Все эти вопросы стали принципиально важными для Сергея Газарова, выбравшего для своего первого спектакля в театре Джигарханяна именно "Балалайкина и Ко". Режиссер-постановщик, хорошо известный зрителю своими яркими театральными решениями, "препарирует" историю, рассказанную Салтыковым-Щедриным, не только как сатиру, но и как философскую притчу о человеке как таковом.

"Я не привязываю "Балалайкина" к определённой исторической эпохе. На сцене — пространство игры, где воображение конкретного зрителя окунёт его в то время, которое именно ему покажется актуальным для рассказанной истории”, — говорит режиссёр Сергей Газаров.

"В декорации, которую мы придумали с Газаровым все элементы — подвижные. Все её детали можно рассмотреть с разных сторон. Надеюсь, эта метафора отражает абсурдность ситуации, описанной в романе, когда любую тему можно разглядывать под разным углом и трактовать её так, как тебе удобно", — добавляет художник-постановщик Владимир Арефьев.

В создании спектакля принимала участие сильная команда постановщиков:

  • Художник-постановщик — Владимир Арефьев, народный художник Российской Федерации, главный художник Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, лауреат премии "Золотая маска”.
  • Художник по костюмам — Мария Боровская, принадлежит к династии знаменитых художников. Спектакли, костюмы к которым создавались по её эскизам, идут в лучших московских театрах — Мастерской Петра Фоменко, Театре Олега Табакова, Современнике.
  • Режиссер по пластике Сергей Землянский.
  • Художник по свету — Антон Стихин.

В главных ролях заняты:

  • Сергей Чонишвили,
  • Сергей Серов,
  • Сергей Климов,
  • Андрей Анкудинов,
  • Альберт Хасиев и другие.

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Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Сергей Каргашин
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