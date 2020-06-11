Талызина: звание народного артиста к аварии Ефремова не имеет отношения

Михаил Ефремов заработал звание народного артиста своим талантом, мастерством. И это не имеет никакого отношения к аварии.

Такое мнение высказала актриса театра и кино Валентина Талызина.

"Народный артист — значит народный артист. Понесет наказание — значит понесет наказание. Звание народного артиста к аварии не имеет никакого отношения. Народного артиста дали за его мастерство, талант и творчество. А то, что он выпил, это человеческая слабость. Русские мужики — все на 70% пьют. Миша — талантливый человек, но, к сожалению, несчастный, потому что болен этой болезнью. 70% русских мужиков спиваются. С этим надо тогда что-то делать!", — подчеркнула актриса.

Напомним, что депутат Государственной Думы Виталий Милонов предложил лишить Михаила Ефремова звания народного артиста после смертельной аварии, которую тот устроил в центре Москвы. Нетрезвый артист протаранил чужой автомобиль, водитель скончался в реанимации

Свою вину Ефремов признал, суд отправил его на домашний арест. В крови артиста алкоголь превысил допустимые нормы в семь раз, также обнаружены наркотики. По некоторым данным, виновник ДТП пытался покончить с собой. Об этом свидетельствует багровая полоса на его шее.