Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее уже высказывался о случившемся с актером Михаилом Ефремовым, который спровоцировал смертельное ДТП в центре Москвы.

Теперь парламентарий обосновал, почему его нужно лишить звания Народного артиста России.

"Самое главное, нужно лишить его звания Народного артиста России, потому что это звание он получил не за пьянку и вождение в нетрезвом виде, а за талант. Это особая отметка признания со стороны общества и государства. В какой-то степени такой человек является образцом, человеком, пользующимся особым уважением со стороны общества. Этого уважения больше нет. Он растворил его в алкоголе и крови человека, которую он пролил", — пояснил Милонов.